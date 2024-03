Decreto flussi, si parte con i tre click day: prima “gara” il 18 marzo

Torna la “lotteria” del decreto flussi, il consueto appuntamento riservato alle imprese che cercano lavoratori stranieri. Un appuntamento che, come è noto, si colloca in una situazione caratterizzata da una domanda molto superiore ai posti concessi dal governo. Posti che vengono messi in palio “a sportello” con modalità telematica, che cioè premia chi schiaccia il tasto del mouse un millesimo di secondo prima di un altro. Come si ricorderà, nel click day del 2 dicembre scorso - dedicato alle domande...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi