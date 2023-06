Decreto Lavoro, proroga al 30 settembre del lavoro agile per i fragili della Pa di Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci

Previsto per oggi il via libera del Senato al provvedimeto che si è arricchito di nuove misure nel percorso parlamentare per la conversione in legge









Dal taglio più robusto del cuneo contributivo fiscale per dare una spinta alle retribuzioni lorde entro i 35mila euro attraverso la nuova sforbiciata aggiuntiva da 4 punti. All’allentamento dei vincoli del decreto Dignità sui contratti a termine, con nuove causali più praticabili, e la possibilità di procedere ai rinnovi senza causali entro i 12 mesi. Fino ad arrivare alla proroga del lavoro agile per i fragili della Pa (al 30 settembre) e per i lavoratori fragili e genitori con figli minori di 14...