Decreto Lavoro, soluzione in vista su disabili e smart working fragili nella Pa di Claudio Tucci

Con 40 milioni evitato il taglio all’assegno. Cambia la scala di equivalenza









Il governo trova nuove risorse ed è pronto a sbloccare gli ultimi nodi sul decreto Lavoro, che oggi arriva in Aula in Senato. Con una quarantina di milioni si evita il taglio di fondi ai disabili, confermando l’estensione dell’Assegno di inclusione (la nuova misura che dal 2024 prenderà il posto del Rdc) ai componenti svantaggiati inseriti in programmi di cura e assistenza. La soluzione è la rimodulazione della scala d’equivalenza con il ripristino del valore previsto dal Dl 1° maggio per i minori...