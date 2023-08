Decreto Omnibus, proroga 110% per le villette di Carmine Fotina e Marco Mobili

Via libera in Consiglio dei ministri al Dpcm sulla spending review. Entro il 10 settembre le proposte dei ministeri









L’ultimo provvedimento del governo Meloni prima della pausa di Ferragosto è il più classico dei decreti legge “omnibus”. Ieri il consiglio dei ministri, dopo una riunione di quasi 3 ore, ha approvato il Dl che come da attese contiene misure che vanno dai taxi al caro-voli, dai chip ai fondi per la pesca del granchio blu e per contrastare la peronospora della vite. Ma a sorpresa entra anche una norma che istituisce un prelievo sui profitti delle banche per destinare gli introiti a misure sui mutui...