Decreto Pa, via libera definitivo del Senato. Ecco tutte le misure: dai concorsi ai controlli sul Pnrr di Andrea Carli

Link utili Il testo del decreto ricostruito con le modifiche parlamentari

L’Aula del Senato ha approvato la fiducia chiesta dal Governo sul Dl Pa nel testo che ha già ricevuto il disco verde della Camera. Il voto a favore è arrivato con 103 sì, 72 no e un astenuto. É stato così approvato in via definitiva il provvedimento che doveva essere convertito in legge entro domani, 21 giugno. Dalla “stretta” sui controlli della Corte dei conti in ambito Pnrr alle assunzioni nella Pubblica amministrazione, alle nuove regole per i concorsi pubblici, alle soluzioni per l'inserimento...