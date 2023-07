Decreto Pa, via libera allo sblocca-concorsi di Regioni ed enti locali di Marco Mobili e Gianni Trovati

Chiusura in Commissione sul decreto Pa bis. Tra le novità l’Osservatorio autovelox, 2340 assunzioni negli uffici giudiziari e lo sblocca concorsi di Regioni e di enti locali









Dall’anno prossimo la Scuola superiore dell’amministrazione dovrà garantire almeno 15 «corsi specialistici» per formare i nuovi professionisti delle agenzie fiscali e del ministero dell’Economia. L’iniziativa farà parte di un ventaglio più ampio di misure «per rinforzare la capacità funzionale delle agenzie fiscali per l’attuazione della riforma tributaria» che contemplerà anche corsi-concorsi per selezionare i futuri dirigenti del Fisco e attività di formazione continua.

Lo prevede uno degli emendamenti...