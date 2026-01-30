Decreto Pnrr, segretari fuori dai tetti di spesa solo nei mini Comuni
Disposizione pensata per incentivare gli incarichi dei vertici amministrativi nelle tante sedi vacanti
I segretari degli enti locali saranno esclusi dai tetti complessivi alla spesa di personale solo nei Comuni fino a 3mila abitanti, pensata per incentivare gli incarichi dei vertici amministrativi nelle tante sedi vacanti. Salta, nell’ultima versione del decreto Pnrr esaminata dal consiglio dei ministri di ieri, la deroga generale che era apparsa nelle versioni precedenti. Per i Comuni più grandi, resta comunque in vigore per quest’anno la deroga “a termine” introdotta dal Dl 44/2023 per gli enti ...