Decreto Pnrr, segretari sempre fuori dai tetti di spesa per il personale
La norma allarga, e rende strutturale, un’agevolazione nata con il decreto Pa del 2023
I segretari degli enti locali escono dal calcolo dei tetti di spesa di personale, per sempre e in tutte le amministrazioni.
È una delle novità principali per Comuni, Province e Città previste dal decreto sul Pnrr, atteso in consiglio dei ministri entro la fine del mese per disciplinare la fase finale nell’attuazione del Piano.
La norma allarga, e rende strutturale, un’agevolazione nata con il decreto Pa del 2023 (articolo 3, comma 6 del Dl 44/2023), che aveva previsto l’esclusione del costo dei i segretari...