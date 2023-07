Decreto ricostruzione, aiuti post alluvione fino a 2,75 miliardi di Manuela Perrone

In Gazzetta il testo con i poteri del commissario straordinario. Un miliardo arriva dal taglio del Fondo opere indifferibili









Un Fondo ad hoc da 2,5 miliardi complessivi nel triennio 2023-2025 per la ricostruzione delle zone dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana colpite dall'alluvione di inizio maggio. Altri 21 milioni tra quest'anno e il prossimo per il commissario straordinario e la struttura di supporto di 60 persone. Centoventi milioni nel 2023, che arrivano dalle somme versate nel bilancio dello Stato da Equitalia Giustizia, per i contributi alla ricostruzione privata. E, infine, uno stanziamento ulteriore...