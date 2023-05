Deducibilità Imu al 100% con doppia indicazione di Alessandro Braggion e Giorgio Gavelli

Da riportare in dichiarazione sia l'importo totale sia quello degli immobili strumentali









A partire dal periodo d’imposta 2022, è consentita l’integrale deducibilità dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo dell’Imu relativa agli immobili strumentali. Lo prevede l’articolo 1, commi 772-773, della legge 160/2019.

Ciò vale per chi adotta l’esercizio “solare”. Per i contribuenti “non solari”, la deducibilità integrale decorre dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Tutte queste regole valgono anche per l’Imi della Provincia autonoma di Bolzano e l’Imis della Provincia...