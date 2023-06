Delega fiscale, dalle assicurazioni ai beni culturali frena il taglio agli sconti di Giovanni Parente e Gianni Trovati

In commissione Finanze alla Camera approvati anche incentivi al lavoro stabile degli under 30 e contro la fuga dei cervelli









Il nuovo fisco dovrà incentivare anche la stipula di assicurazioni contro il rischio di eventi calamitosi, non potrà ridurre gli sconti per la ristrutturazione edilizia anche nel caso di edifici vincolati come beni culturali (quest’ultimo è frutto di un emendamento targato Lega). E tra i suoi compiti ci sarà pure quello di frenare la fuga all’estero degli studenti. Riformulato e approvato, poi, l’emendamento sulle future tutele per i giovani fino a 30 anni: la nuova Irpef dovrà occuparsi anche di...