Delega fiscale, ok definitivo della Camera. Leo: tre aliquote, poi flat tax, senza abbandonare progressività di Nicoletta Cottone

La Camera ha approvato in via definitiva la delega fiscale con 184 sì, 85 no e nessun astenuto. Hanno votato a favore tutti i gruppi di maggioranza, contrarie le opposizioni (Pd, M5S, Avs e +Europa) tranne Azione-Iv. «Questa è un pagina che resterà nella storia della nostra Italia, una pagina positiva perché malgrado le differenze di posizione ci ha visto tutti contribuire al risultato finale».In confronto alla delega Draghi «questa è nata dall’ascolto, una differenza non da poco». Lo ha detto il...