Delega fiscale, partita aperta su tributi locali e riscossione nel secondo tempo delle modifiche al Senato di Marco Mobili, Giovanni Parente e Gianni Trovati

Anche per le tasse di Comuni e Regioni più meccanismi per evitare il contenzioso









Il secondo tempo della delega fiscale si giocherà al Senato. La riforma Leo, che già alla Camera ha inaspettatamente bruciato i tempi dell'esame in commissione Finanze, proverà a correre anche a Palazzo Madama. L'obiettivo del viceministro delle Finanze, Maurizio Leo, e della stessa maggioranza è quello di incassare il via libera entro luglio per poi chiudere la terza lettura a Montecitorio con una rapida ratifica del testo prima della pausa estiva delle Camere. Al Senato si ripartirà dai capitoli...