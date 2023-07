Delega fiscale, tempi più lunghi - Oggi la mediazione di Leo di Giovanni Parente e Gianni Trovati

Opposizione sulle barricate: il M5S diserterà la discussione generale. La presentazione degli emendamenti slitta alle 18 di venerdì. Audizioni di Regioni e Province









Un altro piccolo slittamento del termine per gli emendamenti, un pacchetto di audizioni in più che oggi coinvolgeranno Regioni e Province e soprattutto il tentativo di chiusura della mediazione affidata al viceministro alle Finanze Maurizio Leo, che nel primo pomeriggio interverrà in commissione Finanze a Palazzo Madama. Mentre il termine per la presentazione degli emendamenti è stato prorogato alle 18 di venerdì.

Sono questi i frutti di un’altra giornata di tensione fra maggioranza e opposizione ...