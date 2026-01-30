Demanio, gara da 15,2 milioni per opere di recupero ambientale ad Aulla
Il bando prevede i lavori per la rimozione dei rifiuti nell’ex polveriera di Pallerone
Opere di riqualificazione ambientale in gara ad Aulla (Massa Carrara). L’Agenzia del Demanio - Direzione regionale Toscana e Umbria - appalta la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la rimozione dei rifiuti, da eseguirsi con l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, nell’ex polveriera di Pallerone, in località Colombera di Pallerone. Il valore delle opere è di 15.283.310 euro. Le offerte dovranno pervenire entro il 13 marzo.
