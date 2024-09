Demolizione di abuso «risalente», non serve una alcuna «adeguata motivazione»

Un residente in un comune campano si è visto ordinare la demolizione di un manufatto realizzato su un fondo agricolo di sua proprietà. Nell’impugnare al Tar l’atto, la parte ricorrente ha sostenuto, tra le altre cose, che il comune avrebbe dovuto motivare in modo adeguato l’ordinanza di rimessione in pristino in virtù della “risalenza” del manufatto stesso. I giudici della Terza Sezione del Tar Campania hanno respinto il ricorso ricordando - come si legge nella sentenza n.4790/2024 dello scorso 2...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi