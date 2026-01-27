Difesa e sicurezza, al via il rinnovo del contratto

È partito ieri alla Funzione pubblica il tavolo di confronto per il contratto 2025/27 del personale del comparto Sicurezza e difesa. Il negoziato, avviato a poco più di un anno dal rinnovo del contratto 2022/24, riguarda i circa 500mila dipendenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Polizia penitenziaria) e a ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) oltre che delle Forze Armate. Per loro la legge di bilancio per il 2025 ha stanziato i fondi necessari...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 2,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi