Difesa legale dei dipendenti pubblici, niente rimborso se l’avvocato non è scelto in accordo con l’ente L’obbligo della Pa di farsi carico delle spese necessarie per assicurare la difesa legale al dipendente non è incondizionato e non sorge per il solo fatto che il procedimento di responsabilità civile o penale riguardi attività poste in essere nell’adempimento di compiti di ufficio







