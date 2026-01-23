Dipendenti pubblici e colpa grave, rebus applicabilità delle nuove regole agli incarichi in corso
La legge entra in vigore il 22 gennaio 2026 e, prima di conferire nuovi incarichi che rientrino nella definizione funzionale di gestore delle risorse pubbliche, occorrerà assicurarsi che il nominando sia in possesso della polizza assicurativa
La legge 7 gennaio 2026 n. 1 ha introdotto una delle novità più significative degli ultimi anni in materia di responsabilità amministrativa, rappresentata dall’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la copertura della colpa grave per tutti coloro che, a vario titolo, gestiscono risorse pubbliche.
Si tratta di una riforma che punta a trovare un nuovo equilibrio nell’allocazione del rischio derivante dalla responsabilità per i danni causati dai funzionari pubblici nello svolgimento della ...
