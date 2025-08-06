Dipendenti pubblici, la spesa nel 2025 sale a 201 miliardi
Aumentata l’età media da 34 a 45 anni. Bassi livelli di competenze digitali
Nel 2025 la spesa per redditi da lavoro dipendente nelle amministrazioni pubbliche italiane toccherà quota 201,1 miliardi di euro (+2,3% sul 2024). Una progressione che segue il dato consolidato di 196,6 miliardi dell’ultimo anno e i 188,1 miliardi del 2023, con un’incidenza sul Pil che sale al 9%, rispetto all’8,8% dell’anno scorso. Un aumento – destinato a lievitare fino al 2028, come emerge dal grafico in alto – che mette fine a un lungo ciclo di austerità, ma che la Corte dei conti, nella relazione...