Dirigenti Asl, indennità di esclusività ancora bloccate al 2010 di Amedeo Di Filippo

In linea con l’orientamento secondo cui il trattamento che spetta ai medici per effetto del superamento del quinto e poi del quindicesimo anno di attività non è evento straordinario della dinamica retributiva

La maggiorazione dell’indennità di esclusività del dirigente Asl è soggetta al blocco stipendiale del 2010. Lo conferma la Cassazione con l’ordinanza n. 28019 del 4 ottobre.

Il fatto

La corte d’appello, in riforma della decisione del tribunale, ha rigettato la domanda di un dirigente veterinario nei confronti della Asl di appartenenza per la condanna al pagamento dell’indennità di esclusività per effetto dell’esito favorevole della verifica dell’attività svolta. La decisione discende dall’avere ritenuto che fosse ostativo al riconoscimento di quel diritto il blocco stipendiale disposto dall’articolo 9, comma 1, del Dl 78/2010, in quanto a esso erano sottratti soltanto gli «eventi straordinari della dinamica retributiva» e non l’ordinaria progressione di carriera, cui doveva ricondursi l’erogazione dell’indennità di esclusività.

Il comma 1 dell’articolo 9 dispone che il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, fermo in ogni caso quanto previsto per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all’estero, effettiva presenza in servizio.

Il blocco

Avverso la decisione il dirigente ha proposto ricorso per cassazione e la Suprema Corte ora lo ha rigettato, in continuità con il consolidato orientamento secondo cui l’indennità di esclusività spettante ai medici per effetto del superamento del quinto e poi del quindicesimo anno di attività, con valutazione positiva del collegio di verifica, non è evento straordinario della dinamica retributiva e non si sottrae dunque al blocco stipendiale di cui all’articolo 9, comma 1, del Dl 78/2010 e a quello dell’articolo 1, comma 1, lettera a), del Dpr 122/2013, che lo ha prorogato fino al 31 dicembre 2014.

Questo vale anche nel caso in cui sia poi attribuito incarico di direzione di struttura semplice o di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo, in quanto il riconoscimento dell’indennità predetta è autonomo rispetto al conferimento di tali incarichi e la misura non muta per il sopravvenire di essi.