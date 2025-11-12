Dirigenti locali, nel contratto 444 euro al mese
Intesa sprint sul 2022/24 dopo un mese di trattative - <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">No solo dalla Cgil</span>
L’onda lunga dei rinnovi contrattuali nel pubblico impiego prosegue la propria corsa con la firma, arrivata ieri all’Aran, dell’intesa sul triennio 2022/24 dei dirigenti degli enti locali, sottoscritta da Cisl, Uil, Fedirets e Unione segretari ma non, come sempre, dalla Cgil. L’accordo riguarda quasi 13mila persone, e ha a disposizione 102,9 milioni di euro annui che, secondo i calcoli Aran, determinano un aumento medio da 444 euro al mese. Gli arretrati, che insieme agli aumenti entreranno in busta...