Dirigenti Pa, fino a 15mila euro una tantum in busta a Natale di Gianni Trovati

Pubblico impiego. La Corte dei conti certifica il contratto 2019/2021 dei vertici di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. Aumenti da 334 euro al mese e arretrati medi da 10.500 euro









A quasi sei mesi dalla firma della preintesa all’Aran arriva la certificazione della Corte dei conti per il rinnovo contrattuale dei dirigenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici nazionali. Il nuovo contratto attende quindi ora solo la firma finale, in programma domani all’Aran, prima di produrre i propri effetti, che quindi si faranno sentire sui cedolini di dicembre. E saranno imponenti. In termini medi, il debutto degli aumenti da 334 euro lordi al mese sarà accompagnato da un’una tantum...