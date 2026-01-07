Diritto d’accesso dei consiglieri: basta il link

Il Tar Milano (sentenza n. 3514/2025) ha chiarito che l’accesso informativo dei consiglieri comunali deve misurarsi con l’era digitale: se i dati sono già pubblicati online, chiedere agli uffici di “ricrearli” è un inutile doppione. Una decisione di rottura, che sposta l’asse dal formalismo della richiesta alla concretezza dell’informazione disponibile, e che ridefinisce in chiave moderna il perimetro del controllo consiliare, trasformando la trasparenza digitale da semplice vetrina a vero parametro...

