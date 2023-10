Dissesto sempre legittimo se sono a rischio i servizi essenziali di Sandro Marinelli

Il Tar Abruzzo ribadisce che in questi casi si applica il criterio legislativo della maggior prudenza

Nel costruire progressivamente gli strumenti normativi a disposizione degli enti locali per far fronte alle problematiche di natura finanziaria, il legislatore ha inteso prevenire il rischio che le componenti politiche si adoperassero per sottostimare il deficit più che sovrastimarlo. È questa la conclusione alla quale giunge il Tar Abruzzo –sez. di Pescara- (sent. 325/2022 e 277/2023), al termine di una vicenda processuale che per ben due volte, la prima con un provvedimento di rinvio all’ente per un riesame della motivazione, si è occupata delle censure che gli amministratori uscenti di un comune abruzzese muovevano avverso la decisone della nuova compagine amministrativa di avviare la più drastica tra le procedure previste dal Tuel per affrontare le criticità finanziarie rilevate dall’organo di revisione che, invece, secondo i ricorrenti potevano essere adeguatamente ed efficacemente gestite con gli altri percorsi messi a disposizione dal Legislatore.

Il Tuel offre una serie di strumenti agli enti locali per affrontare le tensioni che vari fattori di criticità, esogeni ed endogeni, possono generare sul regolare andamento della gestione finanziaria e contabile dell’ente: in primo luogo le procedure di riequilibrio finanziario e di riconoscimento dei debiti fuori bilancio previste dagli artt. 193 e 194, laddove i maggiori impegni per le procedure correttive siano assorbibili nell’ambito della durata triennale del bilancio di previsione o comunque nell’arco della consiliatura; il riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. pre-dissesto), previsto dal Dl 174/2012 che ha introdotto gli artt. 243 bis-sexies nel TUEL, il quale consente, in presenza di presupposti di illiquidità ed esposizione debitoria analoghi a quelli che possono condurre al dissesto, di accedere ad una procedura di risanamento che, in un orizzonte temporale predeterminato, da 4 a 20 anni, non compromette la continuità amministrativa nello svolgimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e l’unitarietà del bilancio, fermo restando che l’eventuale fallimento del piano sfocia automaticamente nel dissesto; il dissesto vero e proprio, disciplinato all’art. 244, quando l’ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le altre misure di risanamento.

La giurisprudenza non ha mai dubitato che i due presupposti di fatto previsti per il dissesto siano alternativi e la presenza di uno di essi comporti che la relativa deliberazione assuma natura di atto vincolato per la parte politica. Pertanto, la dedotta impossibilità di garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, nel caso di specie motivata dalla considerazione che: «Ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.P.R. 378/1993 - Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati (n.d.r.) - i servizi indispensabili non si considerano assicurati quando la riduzione dei servizi non indispensabili non consente di raggiungere e conservare il pareggio economico del bilancio di competenza», rende inammissibile la censura avverso la relativa deliberazione comunale in assenza di specifiche e concrete contestazioni di merito in ordine a tale motivazione.

Sono peraltro le gravose conseguenze, anche in termini di minore agibilità politica per gli amministratori in carica, che la normativa prevede quale conseguenza dell’avvio della procedura del dissesto finanziario, a limitare il vaglio giudiziario alla sola verifica dei presupposti di fatto relativi allo stato di insolvenza o alla mancanza di garanzie per la gestione delle funzioni e la somministrazione dei servizi essenziali, in quanto, come precisato dal Tar nell’ultima sentenza, lo scopo perseguito dal legislatore è chiaramente quello di indirizzare progressivamente gli organi politici verso un percorso di risanamento che, tuttavia, deve essere guidato dal concetto di maggiore prudenza sul piano contabile.

Pertanto, in presenza di analoghi presupposti di fatto, astrattamente idonei per avviare il pre-dissesto, la scelta di accedere direttamente alla procedura di dissesto paventando,per le ipotesi alternative, il rischio per la regolare erogazione dei servizi essenziali, non può essere censurata poiché risponde alla volontà legislativa di applicare il criterio di maggiore prudenza.