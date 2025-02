Distacchi sindacali, richieste dei contributi 2025 entro il 30 maggio

Approvate le modalità di certificazione per l’attribuzione, per l’anno 2025, del contributo per le spese sostenute per il personale cui è stato concesso, nell’anno 2024, il distacco per motivi sindacali. Ne ha dato notizia il Viminale pubblicando il provvedimento che rimanda all’Area riservata del Sistema certificazioni enti locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati).

Beneficiari sono Comuni, Province, Città metropolitane, liberi consorzi comunali, comunità montane e Ipab (ora Asp), a esclusione...