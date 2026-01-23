Distacchi sindacali, richieste dei contributi 2026 entro il 31 maggio
La procedura telematica sarà aperta nell’Area riservata del Sistema certificazioni enti locali a partire dal 2 marzo
Approvate le modalità di certificazione per l’attribuzione, per l’anno 2026, del contributo per le spese sostenute per il personale cui è stato concesso, nell’anno 2025, il distacco per motivi sindacali. Ne ha dato notizia il Viminale pubblicando il provvedimento che rimanda all’Area riservata del Sistema certificazioni enti locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati).
Beneficiari sono Comuni, Province...
