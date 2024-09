Distanze legali da rispettare anche nel recupero dei sottotetti

L’attività edilizia necessaria a rendere abitabile un sottotetto in disuso, si traduce quasi sempre in un intervento di sopraelevazione, dunque in una variazione in altezza dell’edificio. Facile immaginare che ne possa derivare la creazione di una parete precedentemente inesistente ed antistante ad altra parete preesistente.

È bene perciò sapere e tenere bene a mente che, tutte le pareti finestrate che si fronteggiano, anche se riferite a diverse porzioni di uno stesso edificio, e anche se sono conseguenza...