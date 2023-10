Distanze, vanno considerate anche le sporgenze con funzione abitativa di M.Fr.

Link utili Consiglio di Stato, sentenza n. 8834/2023 Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato richiama il corretto orientamento della giurisprudenza ai fini del rispetto dei parametri del Dm 1444

Venice old city architecture, Italy

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







La misurazione delle distanze ai fini del rispetto del Dm 1444 deve essere effettuata non tanto a partire dalla parete del fabbricato bensì da «tutte le sporgenze destinate, per i loro caratteri strutturali e funzionali, ad ampliare la superficie abitativa dei vani che vi accedono». Il richiamo a questo orientamento giurisprudenziale è del Consiglio di Stato, che nel giudicare una controversia sorta in un comune del Veneto, ha confermato il giudizio del Tar, respingendo il ricorso di una società immobiliare. La vertenza riguarda la realizzazione di un garage, la cui Scia era stata inizialmente assentita dal Comune. Tuttavia, a lavori ultimati - dopo 26 mesi dalla data di presentazione - l’ente locale ha annullato in autotulela la segnalazione. Da qui il ricorso al Tar da parte dell’immobiliare.

La decisione del Comune, come emerge dalla pronuncia n.8834/2023 della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, è stata presa a fronte di elementi oggettivi, portati all’attenzione dell’ente locale da alcuni residenti. Elementi oggettivi che nella documentazione presentata non era possibile apprezzare. Nel caso specifico, non era stato possibile constatare la reale situazione di un balcone e della porta finestra che vi dava accesso, rendendo in tal modo il balcone stesso un’estensione della superficie abitativa del vano interno. Il Comune ha disposto un accertamento per verificare la distanza corretta. Ha così potuto constatare che tra il garage di nuova realizzazione e il balcone si scendeva al di sotto dei 10 metri di legge. E ha pertanto deciso di annullare la Scia, attuando una condotta giudicata corretta sia dal primo che dal secondo giudice.