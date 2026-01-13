Distributori automatici in uffici pubblici solo con concessione di servizi
In un parere a un ente il Mit ribadisce l’obbligo della procedura ristretta per l’assegnazione di questo tipo di attività anche a fronte di importi di gara minimi
Con il parere n. 3929/2029, l’ufficio di supporto risolve la questione della natura giuridica del contratto con le imprese di «vending» relativo ai distributori di alimenti e bevande. La questione posta, probabilmente tra le più frequenti dall’entrata in vigore del nuovo codice, è quella relativa all’installazione dei distribuitori di alimenti e bevande automatizzati per i dipendenti di enti pubblici.
Nel caso di specie, la stazione appaltante interessata (nel caso di specie sarebbe corretto dire «...