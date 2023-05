Divieto di abbandono rifiuti, responsabilità del proprietario di Francesca Allocco









RIFIUTI – Art. 192 d.lg.s n. 152/2006 – Proprietario – Responsabilità a titolo di colpa – Accertamento in contraddittorio.



Massime

Ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006, il proprietario o titolare di altro diritto di godimento sul bene risponde della bonifica del suolo, in solido con colui che ha concretamente determinato il danno, non a titolo di responsabilità oggettiva ma soltanto ove sia responsabile quanto meno a titolo di colpa, anche omissiva, per non aver approntato l'adozione ...