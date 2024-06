Dl casa, il quesito: il decreto si applica al cambio d’uso di immobile in zona agricola?

La domanda del lettore: Ho intenzione di trasformare una stalla non più utilizzata in locale commerciale per la vendita dei prodotti dell’azienda agricola, ma l’art. 23-ter, comma 1-ter non ammette le destinazioni rurali, posso comunque procedere?

La risposta dell’esperto: La Giurisprudenza, anche prima dell’introduzione dell’art. 23-ter TUE, ha ritenuto che la destinazione a zona agricola non può restringersi alla sola coltivazione del fondo e che la stessa preclude soltanto gli insediamenti...