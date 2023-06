Dl enti, più tempo per le piccole opere nei Comuni fino a mille abitanti di Marco Mobili e Giovanni Parente

Negli appalti pubblici premiate le imprese con la parità di genere









Nel passaggio parlamentare che porta all’ok delle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera al decreto Omnibus (Dl 51/2023) arriva anche una modifica all’emendamento dei relatori che proroga i versamenti di 4,5 milioni di partite Iva (quelle per cui sono elaborate gli Isa e quelle nel regime forfettario). Ma tra le novità c’è anche l’ok alla riformulazione di un emendamento di Azione-Italia Viva in base al quale le imprese in possesso della certificazione della parità di genere usufruiranno...