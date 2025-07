Dl Infrastrutture/2. Anticipazione del 10% per i servizi di ingegneria, Provveditorati in razionalizzazione Tra gli emendamenti approvati in Commissione anche l’ok all’anticipo del prezzo non solo ai lavori e il via libera al riordino delle strutture territoriali del Mit. Spa dello Stretto stazione appaltante qualificata, limiti alla somma urgenza