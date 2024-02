Dl Pnrr, anticipi più alti e task force anti-frodi

Dagli anticipi più generosi al 30% per evitare crisi di liquidità ai Comuni alla stabilizzazione dal 1° luglio 2026 degli addetti all’ufficio del processo, fino alla clausola di responsabilità sulla spesa per gli enti locali impegnati in progetti di efficientamento energetico che non aggiudichino i lavori secondo il cronoprogramma o non inseriscano i dati nel ReGis. I 42 articoli della bozza di decreto legge Pnrr visionata dall’Agi (bloccata per i nodi emersi e non risolti in pre-consiglio e dunque...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi