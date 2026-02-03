Dl Pnrr, Cct sempre più centrale nella gestione delle riserve dei grandi lavori
Negli appalti ferroviari anticipazione del 10% e decisioni vincolanti per evitare blocchi in fase esecutiva: un nuovo passo nell’evoluzione del Collegio tra prevenzione delle controversie e accelerazione dei cantieri
La recentissima approvazione del Dl «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e in materia di politiche di coesione» (in seguito il «Decreto Pnrr 2026») consente di svolgere alcune considerazioni sulla continua evoluzione dell’istituto del Collegio Consultivo Tecnico (Cct).
Limitando le considerazioni alle sole disposizioni introdotte con il Dlgs 36/2023, l’attuale codice dei Contratti, invero sostanzialmente riproduttive – quanto alle funzioni...