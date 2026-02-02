Dl Pnrr, contratti di ricerca e giovani ricercatori fuori dal tetto dell’80%

Quando ogni anno il ministero dell’Università distribuisce agli atenei gli spazi occupazionali per l’anno successivo, cioè i cosiddetti «punti organico», una delle condizioni per poter sostituire al 100% (e anche oltre nei casi particolarmente virtuosi) i docenti e i ricercatori cessati dal servizio è quella di aver rispettato il tetto dell’80% del rapporto tra la spese di personale e i contributi statali, oltre a un indice di sostenibilità finanziaria sotto controllo.

Su questa soglia è appena intervenuto...