Ok al Dl Pnrr, corsia veloce per passaggi più rapidi dal progetto ai cantieri
Interventi sui nodi più critici dei procedimenti autorizzativi: pareri ambientali, paesaggistici e conferenze di servizi
Con l’ok arrivato ieri dal Consiglio dei ministri, il decreto Pnrr prova a mettere a terra una serie di misure che puntano a ridurre in modo strutturale i tempi che separano i progetti dall’apertura dei cantieri. Il provvedimento, come anticipato nelle scorse settimane, concentra una parte rilevante degli interventi proprio sull’edilizia pubblica e sulle opere infrastrutturali, intervenendo sui nodi più critici dei procedimenti autorizzativi: pareri ambientali, paesaggistici e conferenze di servizi...