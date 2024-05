Dl Superbonus, Ance: con «spalmacrediti» impatto su 16 miliardi di cantieri aperti

Secondo una stima dell’Ance effettuata sulla base dell’obiettivo indicato il 9 maggio in Commissione Finanze del Senato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti di recuperare 2,4 miliardi di deficit nel 2025-26 attraverso l’emendamento al Dl Superbonus «saranno interessati almeno 16 miliardi di lavori attualmente in corso». La cifra, spiegano i costruttori, è stata stimata considerando la previsione di ripartire in dieci quote annuali i crediti fiscali relativi agli interventi edilizi ottenuti...

