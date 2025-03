Doppia commessa da Aspi per Edil San Felice

Doppio colpo sulle autostrade per Edil San Felice. La società, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, si è aggiudicata due nuove commesse da Autostrade per l’Italia, corrispondenti ad altrettanti lotti nell’ambito della stessa procedura pubblica (n. 69087), per un valore totale di 11 milioni.

Entrambe le commesse sono relative a lavori di manutenzione ordinaria e riqualifica delle barriere di sicurezza autostradali. La prima ha un valore di euro 4,352 milioni e riguarderà il lotto 4 A, in corrispondenza...