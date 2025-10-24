Durc di congruità solo per opere svolte in cantiere
Escluse le altre attività anche se sono connesse con la fornitura. La risposta a interpello n.4/2025 del ministero del Lavoro scioglie i dubbi applicativi
Con l’ interpello 4/2025, il ministero del Lavoro è intervenuto sull’ambito di applicazione della verifica di congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (cosiddetto Durc di congruità) con una nota che ricompone alcuni dei rilevanti nodi in questa materia. In caso di appalti edili, l’impresa committente ha l’obbligo di ottenere la dimostrazione che l’importo di manodopera necessario alla realizzazione dell’opera sia congruo secondo i parametri dettati dal...