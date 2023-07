È abusivo il soppalco di 60 mq realizzato in un edificio inserito in un'area vincolata di Davide Madeddu

Con questa motivazione il Tar di Roma ha respinto il ricorso presentato dal legale rappresentante di una Srl









Un soppalco di una sessantina di metri quadri realizzato in un edificio che sorge in area sottoposta a vincolo paesaggistico non può essere considerato "abuso di minore rilevanza" o "intervento di ristrutturazione edilizia" perché comporta una sostanziale ristrutturazione dell'immobile peresistente, con un ulteriore possibile carico urbanistico e quindi necessita delle autorizzazioni previste.



Con questa motivazione il Tar di Roma, con la sentenza 12151/2023, ha respinto il ricorso presentato dal...