É nulla la delibera del consiglio comunale che «rinvia» alle dichiarazioni dei consiglieri comunali di Pietro Verna

La motivazione non può essere costituita dalla mera trascrizione del dibattito e della votazione finale









La motivazione della delibera del consiglio comunale non può essere costituita dalla mera trascrizione del dibattito e della votazione finale. Una diversa soluzione sarebbe in contrasto con l'articolo 3, comma 2, della legge 241/1990 secondo cui la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Lo ha stabilito il Tar Emilia Romagna (sentenza n. 270 del 2023) che ha annullato...