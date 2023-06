E-procurement, il 26 giugno il focus dell'Agid sulle regole tecniche di M.Fr.

Approfondimento e applicazione delle regole tecniche (previste dal codice appalti) pubblicate il 13 giugno e realizzate dall'Agenzia per l'Italia digitale in collaborazione con l'Anac e il Dipartimento per la trasformazione digitale di Palazzo Chigi









Tutto pronto per l'e-procurement. Nell'imminenza dell'operatività delle principali norme del codice appalti - il prossimo 1 luglio - l'Agenzia per l'Italia digitale, l'Anac e dipartimento di Palazzo Chigi per la trasformazione digitale presentano ufficialmente le regole tecniche sugli approvvigionamenti telematici per le pubbliche amministrazioni. L'appuntamento - aperto a tutti gli interessati - è per la videoconferenza che si apre alle ore 10:30 del prossimo 26 giugno (previa prenotazione su piattaforma...