Economia circolare dei rifiuti, luci e ombre nelle modalità di affidamento della fase finale di Ciro D’Aries e Alberto Ventura

La mancanza di privativa comunale non esclude la possibilità dell’ente locale di affidamento diretto del servizio se non all’esito di un’istruttoria imposta dal nuovo Testo unico

AIMERI AMBIENTE GRUPPO BIANCAMANO DISCARICA NETTEZZA URBANA RACCOLTA SMALTIMENTO SPAZZATURA RIFIUTI SOLIDI URBANI CASSONETTI

Riguardo l’affidamento diretto inhouse providing del servizio di recupero e riciclo dei rifiuti urbani, con specifico rimando alla Forsu, il Tar Lombardo (sentenza n. 2331/2023) ha messo in luce, tra normativa e orientamenti giurisprudenziali, alcuni punti chiave che possono essere utilizzati al fine di qualificare correttamente il servizio in esame, il quale a causa di regolamentazioni non sempre troppe chiare, anche a livello regionale, finisce per essere trattato, sul piano degli affidamenti, ...