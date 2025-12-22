Edifici in legno, le opere pubbliche superano in valore quelle private
L’Osservatorio della Federazione Filiera Legno: è la prima volta. Forte crescita del non residenziale pubblico (+20%), grazie alla spinta del Pnrr
L’ edilizia in legno in Italia sta provando a cambiare passo. A certificarlo non sono solo i numeri, ma anche le architetture realizzate. Secondo l’Osservatorio sull’Edilizia in Legno 2025, promosso dalla Federazione “Filiera Legno”, per la prima volta il valore delle opere pubbliche ha superato quello delle realizzazioni private. Una trasformazione che trova una conferma puntuale nei progetti selezionati come finalisti dalla quarta edizione del Wood Architecture Prize, premio dedicato alle architetture...