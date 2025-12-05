Edifici realizzati con stampa 3D, in Abruzzo primo test sismico al mondo

È andato in scena all’Università abruzzese “D’Annunzio”, presso il Dipartimento di Ingegneria e geologia (InGeo) di Chieti-Pescara, il primo test sismico al mondo che ha visto protagonista un edificio in scala reale realizzato attraverso la tecnica della stampa 3D. Un unicum che pone il nostro Paese all’avanguardia: “A livello mondiale si contano circa 200 edifici realizzati in tecnica 3D in prevalenza nati negli Usa ed in Cina e in Italia esistono tre prototipi. In Europa il nucleo più ampio si ...

