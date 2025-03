Edil San Felice diversifica nel settore aerospaziale

Edil San Felice, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, prosegue il proprio percorso di diversificazione ed entra nel settore aerospaziale. La società di Nola (Napoli), specializzata nelle attività di manutenzione di infrastrutture critiche (autostrade e aeroporti), ha ottenuto una commessa da Avio, dal valore di 1,87 milioni di euro, per la realizzazione di infrastrutture civili all’interno della sede Avio in Guyana Francese. Si tratta di una commessa dall’alto valore strategico per Edil San...

