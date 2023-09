Edil San Felice sbarca in Borsa: salgono a cinque i costruttori italiani quotati di Aldo Norsa e Stefano vecchiarino

L'impresa napoletana ammessa al segmento Euronext Growth Milan dedicato alle Pmi ad alto potenziale di crescita









È di buon auspicio l'interesse che il mondo delle costruzioni (ma anche dell'ingegneria) sta ricominciando a manifestare per la quotazione in Borsa. La notizia più recente è che il 27 settembre inizieranno le negoziazioni delle azioni ordinarie emesse da Edil San Felice, impresa di costruzioni napoletana, ammessa ufficialmente da Borsa Italiana nel segmento «EGM - Euronext Growth Milan» dedicato a Pmi ad alto potenziale di crescita.

Con questa operazione Edil San Felice si aggiunge a solo altri quattro general contractor quotati: il leader nazionale Webuild, le specializzate in edilizia privata Techbau e Impresa Percassi (gruppo Costim), che rispettivamente nel 2017 e nel 2018 sono entrate nel programma Elite promosso da Borsa Italiana, “anticamera” di una quotazione vera e propria, e Confindustria, e Imprendiroma, società attiva in rigenerazione urbana e ristrutturazione edile la cui quotazione è la più recente: luglio 2022. Oltre alle citate imprese generali, va ricordato che anche il gruppo specialistico Salcef (armamento ferroviario) è presente in Borsa dal 2019.

Edil San Felice, che oggi si presenta con la mission aziendale "ESF Way Forward", è un'impresa di famiglia fondata nel 1979 dal nonno dell'attuale titolare, l'amministratore delegato Lorenzo Di Palma, a Cimitìle (Na) e si specializza nella costruzione e manutenzione di strade e autostrade (un mercato attualmente in forte espansione) alle quali affianca servizi ambientali e di pulizia/sanificazione.

L'ultimo bilancio ha evidenziato numeri senz'altro positivi: il conto economico 2022 mostra infatti una cifra d'affari di 34,3 milioni (più 17,6%), oltre a ebitda, ebit e utile netto cresciuti rispettivamente del 55,7%, 54,7% e 65,3% con un ebitda margin del 20,1%, un ebit margin del 18,6 % e un net margin del 13,9%. A livello di stato patrimoniale l'indebitamento finanziario netto è limitato a 300 mila euro con un debt equity ridotto a un rapporto bassissimo: 0,03. Anche la forza lavoro beneficia della crescita dimensionale dell'impresa napoletana crescendo nell'ultimo anno del 12,2% per raggiungere quota 184.