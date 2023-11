Edil San Felice si aggiudica due lotti su nove della gara Aspi per segnaletica e guardiania di El&E

Appalti per 3,22 milioni in totale sulle direzioni di tronco Bologna e Cassino

Edil San Felice Spa (quotata sul mercato Euronext Growth Milan) comunica di aver sottoscritto un accordo con Autostrade per l’Italia per l’assegnazione di due lotti per l’installazione della segnaletica di cantiere e di guardiania, per la gestione degli asset infrastrutturali nelle tratte di competenza delle Direzioni di Tronco di Bologna e Cassino. L’accordo è stato trovato a valle di una procedura pubblica, avviata da Autostrade per l’Italia a seguito dell’approvazione di un procedimento selettivo per un importo lavori complessivo di 30,356 milioni di euro in nove lotti. In particolare, Edil San Felice si è aggiudicata due lotti su nove per oltre 3,22 milioni in totale. «Attraverso questa commessa – ha commentato l’amministratore delegato della società Lorenzo Di Palma - confermiamo la nostra forte presenza nel centro-sud del Paese e rafforziamo ulteriormente il nostro presidio in Emilia-Romagna».

Più in dettaglio, Il primo lotto, di competenza della Direzione di Tronco di Bologna, prevede un importo pari a 2.133.229,48 euro. L’installazione della segnaletica di cantiere e il servizio di guardiania inizierà nel mese di novembre e la gestione della commessa sarà in capo alla Società fino al 2026. Il secondo lotto riguarda, invece, la Direzione di Tronco di Cassino, per un importo pari a 1.092.033,45 euro. I lavori di installazione inizieranno nel mese di novembre e anche in questo caso la gestione della commessa sarà in capo a Edil San Felice fino al 2026.